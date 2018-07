Pelo tri mundial, Cesar Cielo enfrenta mudanças em série

SÃO PAULO - Cesar Cielo, dono de dois recordes mundiais, três medalhas olímpicas (uma de ouro e duas de bronze) e quatro mundiais (todas douradas), chega ao seu terceiro ciclo olímpico também experimentando mudanças.

Depois da Olimpíada de Londres, em que fracassou nos 100 m livre e foi 3º nos 50 m, o velocista de 26 anos passou por uma cirurgia no joelho, ficou sem clube, trocou de técnico, viu a debandada de nadadores de seu grupo de alto rendimento (PRO16) e até de fornecedora de maiôs mudou.

No Troféu Maria Lenk, onde representará o Clube de Campo Piracicaba, Cielo tentará o índice para o Mundial nos 50 m livre e borboleta. Agora sob o comando do americano Scott Goodrich (mas com treinos preparados por seu ex-técnico Brett Hawke), competiu apenas uma vez no ano. Em Fort Lauderdale (EUA), venceu os 50 m livre com 22s20, 11º tempo do ano.