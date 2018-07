Penalber quer usar Pan de Judô como teste para a Olimpíada Se para boa parte da seleção brasileira de judô o Campeonato Pan-Americano, que vai de sexta a domingo em Havana (Cuba), vale como possibilidade de um enorme passo rumo aos Jogos Olímpicos do Rio, outra parte da equipe chega à competição já garantida no Rio-2016. É o caso de Victor Penalber, que é quinto do ranking mundial na categoria até 81kg e não corre o risco de ser ultrapassado por nenhum brasileiro.