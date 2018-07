Penalber se diz ansioso por lutar em casa no 1º Mundial Victor Penalber mal aparecia no ranking mundial quando foram definidos os judocas que iriam aos Jogos de Londres/2012. Ele aproveitou bem as etapas do Circuito Mundial realizada sem os principais nomes da categoria até 81kg, se consolidou com bons desempenhos neste ano, e chega ao Mundial do Rio, aos 23 anos, como número 1 do ranking e com boas chances de ajudar o Brasil a liderar o quadro de medalhas.