Peñarol vence por 2 a 0 e joga com vantagem no Chile O Peñarol, do Uruguai, deu um passo importante para chegar à semifinal da Taça Libertadores ao bater o Universidad Católica, do Chile, por 2 a 0, ontem, em Montevidéu. Agora, joga com a vantagem de poder perder por um gol de diferença em Santiago na próxima semana. Ou então, se sofrer uma derrota por dois gols, precisará ao menos marcar um. Um novo placar de 2 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Os chilenos só se classificam direto se vencerem por três gols de diferença.