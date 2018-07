Peneira de luxo do Bayern Youth Cup tem até campeão como olheiro

SÃO PAULO - Não parece que Pedro Ramos tem só 15 anos. Ele não usa gírias - não deixa escapar nenhum "tipo assim" -, tem poucas espinhas e se sai bem em todos os plurais - em português e alemão, idioma que também fala fluentemente. Ele domina no peito e toca de primeira. As palavras e a bola. Sim, ele também joga como gente grande e, por isso, foi um dos dez selecionados no Bayern Youth Cup, competição organizada pelo Bayern de Munique para descobrir talentos em países como Brasil, China, Itália.

É até esquisito chamar esse torneio de peneira, termo que cheira aos campos de terra batida e chuteiras esgarçadas pelo desejo de ser jogador. Alguns meninos usaram a palavra "seletiva" para o jogo do Bayern. Realizado pela primeira vez no Brasil, o torneio foi organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha e antecipou as comemorações pelo Ano da Alemanha no Brasil, celebrado no ano que vem.

Apadrinhado pelo capitão do tri da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres, o torneio foi disputado exclusivamente por alunos de 14 a 16 anos do Colégio Visconde de Porto Seguro, instituição centenária localizada no Morumbi e que oferece um currículo bilíngue (português e alemão). É uma escola diferenciada com um leque de disciplinas extracurriculares que inclui Robótica, Oficina de Jornalismo, Astronomia e Mandarim. A maioria dos alunos é alemã ou possui dupla nacionalidade. A excelência tem seu preço: as mensalidades que variam entre R$1.774 e R$2.456. Dá até para imaginar como é verde esse gramado.

Nas laterais do campo, estão as placas dos patrocinadores, como as gigantes Audi, Allianz e T-Systems. "Além de patrocinar o Bayern de Munique, a Audi é uma marca dinâmica e relacionada ao futuro. Assim, a presença no Bayern Youth Cup tem relação direta com os diferenciais da empresa", explica Leandro Radomile, presidente da Audi Brasil.

Antes dos jogos, foram ouvidos os hinos do Brasil, da Alemanha e do Colégio. Não tinha banda, mas o som limpo do aparelho garantiu a solenidade do ato. É difícil adolescente manter a seriedade, mas esses não soltaram um pio. "Não somos analisados apenas pela habilidade dentro do jogo, mas pela atitude fora dele também. Isso marcou essa etapa do FC Bayern Youth Cup no Porto: o jogador completo não é apenas bom com a bola", diz Augusto Ribeiro Melcher.

O olheiro (outro termo que não está à altura do evento) foi o ex-jogador Paul Breitner, campeão da Copa de 1974 com a seleção alemã. O volante já não ostenta a cabeleira encaracolada, sua marca registrada, que foi substituída por vastos fios grisalhos. Ele veio ao Brasil para promover o evento e observar os brasileiros. "O Bayern tem grande interesse em descobrir novos talentos e, ao mesmo tempo, exercer sua responsabilidade social. Todos têm uma grande oportunidade de seguir a carreira", diz o ex-jogador do Bayern, que ficou com a prancheta na mão à tarde toda, anotando, perguntando e trocando figurinhas com Alexandre Hammer Calixto, coordenador de Educação Física do Ensino Médio da unidade Morumbi.

"Nós observamos a técnica, a liderança e também a atitude dos jogadores dentro de campo", diz o professor.

Definitivamente, essa não é uma peneira qualquer. A cada canelada, os educadores pinçam um significado. "O torneio é uma forma de estimular os alunos à superação, com reflexos nas disciplinas regulares da grade curricular. Com o futebol e outros jogos, os estudantes trabalham o espírito de equipe, o foco e a concentração, entre outros benefícios", afirma Matthias Holtmann, diretor do Currículo Bilíngue do Colégio.

Os jogos são bons tecnicamente. Belos lances, poucos meninos são ruins de bola. A peneira de luxo do Bayern prova que não é privilégio da periferia revelar craques. Em São Paulo, foram selecionados dez jogadores que, depois de mais algumas eliminatórias, podem disputar a final do torneio em Munique no mês de junho, no Estádio Allianz Arena. Os melhores, obviamente, vão ficar por lá mesmo.

Ou não. Mesmo que seja um dos eleitos, Pedro Ramos tem uma queda de braços dentro de casa. A família bate o pé para que ele escolha o tênis, modalidade que está no sangue do clã - o tio Roberto Teófilo participou do qualifying de Torneio de Roland Garros, na França, nos anos 80.

"Ainda não sei o que vou ser quando crescer. Estou em dúvida", diz Pedro, repetindo o mantra de todo adolescente, independentemente do seu idioma.