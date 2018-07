‘Penso em lutar por pelo menos mais cinco anos’, revela Anderson Silva

RIO - Anderson Silva não tem adversários entre os médios no UFC. Com 10 defesas de título consecutivas, o campeão da categoria deve fazer mais lutas com "peso combinado" (com lutadores de categorias diferentes). Nesta entrevista ao Estado, Anderson, de 37 anos, antecipa que seu próximo desafio deve ser o campeão dos meio-médios, o canadense Georges St-Pierre. O Aranha também reitera que não tem interesse em enfrentar o meio-pesado Jon Jones, na luta mais aguardada pelos fãs de MMA (Artes Marciais Mistas), mas admite a possibilidade desde que o cinturão não esteja em jogo.

Sobre a declaração de Dana White, presidente do UFC, de que lhe dará tanto dinheiro que não terá como recusar o duelo, Anderson diz que "Dana está um pouco confuso. Eu não luto por dinheiro. Luto porque amo o meu esporte". Fato é que o campeão se tornou um ídolo nacional e a parceria com a 9ine, empresa de marketing de Ronaldo, é prova disso. São muitos os patrocínios do lutador, como a Duracell, a mais nova parceira do Spider.

Você já conversou com o Dana White sobre sua próxima luta?

Anderson Silva - Estou de férias, nem falei de luta com ele. Mas acredito que meu próximo desafio vai ser o Georges St. Pierre. Vamos esperar a luta dele (contra Carlos Condit, 18 de novembro, em Québec). Acredito que depois disso a gente vá lutar.

Fazer essas lutas entre categorias, sem valer cinturão, é uma demonstração de que você não tem adversário entre os médios?

Anderson Silva - Tem muitos adversários na minha categoria, mas para o show acho que não tem nenhum que seja interessante para o Dana.

Ele falou que vai colocar tanto dinheiro na sua mão que você não vai ter como recusar a luta contra o Jon Jones...

Anderson Silva - As pessoas confundem essa coisa de grana com estar satisfeito com o que você faz. A grana é importante, mas não pode ser a motivação principal. Acredito que parte do meu sucesso é por isso. Ele (Dana) está se confundindo um pouco. Sou um cara simples. Se tiver que comer arroz com feijão eu vou comer. Meus filhos têm uma boa educação, vou poder sustentá-los até que se formem. Se não for uma coisa que eu queira fazer de coração, ele pode me dar metade do UFC que eu não vou aceitar. O que me motiva é o amor pelo meu esporte.

Existe alguma razão que te faz recusar tal confronto?

Anderson Silva - Não me motiva lutar na categoria 93 kg porque tem o Rogério Minotouro, o Rafael Feijão, o Fábio Maldonado, o Lyoto Machida, o Glover Teixeira. Todas essas pessoas estão galgando o espaço para tentar lutar pelo cinturão, seja contra o Jon Jones ou com qualquer outro atleta. Vou me manter na minha categoria até eu me aposentar.