Pentacampeão no futsal, Brasil é eliminado pelo Irã nas oitavas do Mundial

De forma surpreendente, inesperada e histórica, o Brasil foi eliminado pelo Irã, nesta quarta-feira, nas oitavas de final do Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia. Na cidade de Bucamaranga, onde a seleção comandada pelo técnico Serginho ficou desde a primeira fase, a derrota veio nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 3 a 3 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação.

Pentacampeã mundial de futsal - das sete edições já realizadas, só não ganhou duas -, o Brasil faz em 2016 a pior campanha de sua história. Os títulos vieram em 1989 (Holanda), 1992 (Hong Kong), 1996 (Espanha), 2008 (Brasil) e 2012 (Tailândia). Em 2000, na Guatemala, derrota na final para a Espanha. Quatro anos depois, em Taiwan, queda nas semifinais para os espanhóis e terceiro lugar garantido com vitória sobre a Argentina.

A eliminação nesta quarta-feira é surpreendente também pela forma como o Irã chegou às oitavas de final. Em seu grupo, ficou atrás de Espanha e Azerbaijão e só passou como um dos quatro melhores terceiros colocados da fase de grupos.

Outra surpresa se dá pelo fato de o Brasil ter sido o melhor ataque da primeira fase com 29 gols marcados - 15 apenas na partida contra Moçambique. Além disso, Falcão, com três gols nesta quarta-feira, é um dos artilheiros do Mundial e é o maior goleador da história da competição com 48 tentos, cinco a mais que o antigo dono do recorde, o compatriota Manoel Tobias.

No jogo, o Brasil parecia que não teria problemas. Fez 2 a 0, com dois gols de Falcão - um deles de letra após cobrança de falta ensaiada -, mas permitiu que o Irã diminuísse ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, Dieguinho fez 3 a 1, mas aí a reação iraniana foi fulminante e o empate veio nos minutos finais.

Na prorrogação, o Brasil pressionou e conseguiu fazer o quarto gol no início do segundo tempo. Falcão aproveitou uma bobeada da defesa do Irã e deu uma cavadinha no goleiro para ver a bola entrar na meta. Só que, novamente, os iranianos reagiram rapidamente e a nova igualdade veio em seguida. Nos pênaltis, três cobranças para cada lado e aí Ari errou a segunda do Brasil e vitória da seleção asiática.

Nas quartas de final, o Irã terá pela frente o Paraguai, que na última terça-feira eliminou, também nos pênaltis, a anfitriã Colômbia. No mesmo lado da chave, a Espanha goleou o Casaquistão por 5 a 2 e jogará contra a Rússia, que bateu o Vietnã no dia anterior. As quartas de final do outro lado da chave do Mundial serão definidas nesta quinta.