Pepê, da canoagem slalom, é mais um brasileiro garantido na Olimpíada Pedro Henrique Gonçalves, o Pepê, está garantido nos Jogos Olímpicos do Rio. O garoto, natural de Piraju, no interior de São Paulo, se assegurou no Rio-2016 após participar, nesta sexta-feira, da etapa de La Seu d’Urgell (Espanha) da Copa do Mundo de Canoagem Slalom. Ele não conseguiu avançar à semifinal, mas fechou a disputa pela vaga destinada ao país-sede.