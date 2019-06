Pepe sofre fratura no ombro e desfalca Portugal na decisão da Liga das Nações

A seleção de Portugal terá um desfalque importante para a decisão da Liga das Nações, torneio criado pela Uefa que está em sua primeira edição, marcada para este domingo, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto. O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe sofreu uma fratura no ombro direito durante a partida contra a Suíça, na última quarta-feira, e foi cortado da delegação nesta quinta.

A lesão de Pepe aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo da primeira semifinal da Liga das Nações entre Portugal e Suíça, no estádio do Dragão. Após a cobrança de um escanteio, o zagueiro cabeceou para defesa do goleiro Sommer, mas caiu de mal jeito e ficou caído no gramado. Depois do atendimento por alguns minutos, foi substituído por José Fontes.

De acordo com a nota oficial divulgada nesta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pepe foi submetido a exames médicos complementares em um hospital da Cidade do Porto, que comprovaram a fratura no ombro.

Na partida, Portugal derrotou os suíços com mais uma grande atuação de seu craque. O atacante Cristiano Ronaldo foi o protagonista ao marcar os três gols portugueses - o primeiro em cobrança de falta, o segundo em um chute forte e rasteiro de dentro da área e o terceiro em uma batida colocada no canto esquerdo de Sommer após driblar um zagueiro.