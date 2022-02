Pequim 2022: onde assistir à cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022 é realizada nesta sexta-feira, dia 4, em Pequim, na China. As delegações vão fazer o tradicional desfile em um evento que conta ainda com dança e música. Edson Bindilatti, piloto do trenó de bobsled, e Jaqueline Mourão, do esqui cross-country, recordistas de participações em Jogos de Inverno com cinco cada, serão os responsáveis por carregar a bandeira brasileira.

O palco da festa será o Estádio Nacional, popularmente conhecido como Ninho do Pássaro. O local também recebeu a cerimônia de abertura da Olimpíada de Pequim, em 2008, considerada uma das mais grandiosas dos Jogos.

Leia Também Projeção indica quem vai brilhar nos Jogos de Inverno e prevê Noruega líder no quadro de medalhas

O Brasil fez sua estreia nesta quinta-feira, antes mesmo do desfile de abertura. No esqui estilo livre moguls, Sabrina Cass foi a primeira atleta a defender o País na história da prova. Em sua primeira descida classificatória, a atleta de 19 anos ficou em 21º lugar entre as 30 participantes. Ela volta à pista no Parque de Neve de Genting neste domingo para a segunda classificatória, em busca de uma vaga na final.

Onde assistir a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno?

O evento poderá ser acompanhado ao vivo a partir das 9h (horário de Brasília) no SporTV 2, podendo também ser acompanhado online e de graça no portal ge.globo. A plataforma Globoplay também exibe a cerimônia ao vivo para os assinantes. A TV Globo vai exibir um compacto com os melhores momentos da festa após a edição desta sexta-feira do Jornal da Globo.

O narrador Sérgio Arenillas comanda a transmissão no canal da TV fechada. Ele terá a companhia dos comentaristas André Spinola, Isabel Clark e Marcus Vinicius Schmidt.

A partir deste sábado, dia 5, a Globo irá transmitir algumas das provas dos Jogos de Inverno na madrugada. O SporTV, por sua vez, terá transmissões ao vivo durante toda a competição nos horários da manhã e noite.