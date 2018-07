Percurso não é o mesmo da prova da Olimpíada

A rota da maratona olímpica, a mais tradicional prova do programa dos Jogos, foi motivo de polêmica. Ao contrário do que habitualmente ocorre, a disputa não terminará no Estádio Olímpico. Tudo porque o percurso não foi considerado "amigável" para as câmeras da TV. Em outras palavras: a zona leste londrina, ainda que revitalizada pelos Jogos, foi considerada um lugar feio.

Um novo traçado foi definido e a prova se concentrará na região central, com início e fim próximos ao Palácio de Buckingham, área coincidente aos últimos 5 km da disputa de amanhã.