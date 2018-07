Percurso plano é a novidade na edição 2018 da Maratona Internacional de São Paulo

A 24.ª edição da Maratona Internacional de São Paulo terá a sua largada neste domingo, a partir das 6h50, para as diferentes categorias e desta vez os atletas percorrerão os 42,1 km do novo percurso de uma maneira mais linear e plana. O trajeto na capital foi alterado para que a corrida ficasse mais rápida, sem deixar de atender aos requisitos da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo, na sigla em inglês).

+ Grave acidente mata 14 integrantes de uma equipe de hóquei no Canadá

+ Russo Semenov faz no Brasil sua preparação para o vôlei de praia

A largada e a chegada serão no Parque do Ibirapuera, ao lado do Obelisco, e a prova terá também disputas de 24 km (chegada na avenida Escola Politécnica), 8 km e 4 km. Na maratona, o favoritismo é dos atletas africanos. Paul Kimutai, bicampeão da corrida nos dois últimos anos, vai tentar levar mais uma vitória para o Quênia. No feminino, o destaque é a queniana Pamela Talam, que foi vice-campeã da Maratona de Salzburg (Áustria) no ano passado.

Outros nomes fortes para a maratona são Amos Cheruiyot, terceiro na Meia Maratona da Coreia do Sul em 2017, Godfrey Kosgei, quarto na Maratona de Buenos Aires (Argentina) do ano passado, o etíope Melaku Taye, Phiilp Kiplimo, de Uganda, e Reginald Lucian, da Tanzânia. No feminino, os destaques são Christine Chepkemei (Quênia), que ficou em terceiro no ano passado, Angelina Yumba, da Tanzânia, Shewaye Wolde, da Etiópia, e Carmen Martinez, do Paraguai.

Já Solonei Silva (campeão em 2012), Franck Caldeira (vencedor em 2004), Edson Arruda Santos e Giovani dos Santos vão representar o Brasil e tentar quebrar a hegemonia dos quenianos nas últimas cinco edições.