Perda do olho traumatiza espanhola A FIA ainda estuda medidas de segurança obrigatórias a serem adotadas pelas equipes nos testes de aerodinâmica a que têm direito em longos segmentos de reta. Foi por não esperar ser possível um acidente na área do box improvisado pela Marussia na pista do aeroporto de Duxford, na Inglaterra, que a espanhola Maria de Vilotta quase perdeu a vida no dia 3 de julho. Hoje, na Espanha, a ex-piloto de testes do time inglês concede entrevista para explicar os horrores da experiência que lhe custou a perda do olho direito.