Perez festeja e diz não pensar na Ferrari

"Hoje era possível vencer", afirmou Perez, expondo uma combinação de sentimentos. Alegria por seu primeiro pódio na Fórmula 1 e frustração por ter chegado tão perto da vitória. Na 49.ª volta de um total de 56, o mexicano, segundo, cruzou a linha de chegada apenas meio segundo atrás de Alonso, primeiro colocado. "Cheguei um pouco rápido a uma curva rápida (13), toquei a zebra, o carro ficou sem controle e acabei na parte suja do asfalto, ainda bastante molhado. Perdi ali a chance de ganhar a corrida'', afirmou, sem demonstrar resignação.

Peter Sauber, de volta a seu estado mais normal, reflexivo, comentou: "Sergio foi muito rápido nas três circunstâncias da corrida, com os pneus intermediários, de chuva e para asfalto seco, o que mostra como é boa a nossa base''.

A exemplo do que ocorreu depois do GP da Austrália, Perez foi ainda mais questionado, ontem, a respeito de eventualmente a Ferrari decidir contratá-lo para substituir Felipe Massa. "São apenas rumores. Estou completamente comprometido com minha equipe.'' O piloto mexicano dedicou o pódio a sua cachorrinha, que morreu recentemente./ L.O.