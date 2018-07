Perigo: gramado ganha buracos no primeiro dia

A CBF escolheu no começo do ano uma escola de ensino médio na região do Hotel Fairway, em Johannesburgo, para servir de centro de treinamento para a seleção brasileira durante a Copa. O local, então, foi preparado para receber o time de Dunga. Mas o campo de treino não ficou em condições ideais, como pôde ser visto ontem, durante o primeiro trabalho realizado por lá.

Após duas horas de treino físico e técnico, numa parte reduzida do campo, o gramado ficou cheio de buracos, o que representa enorme risco de lesão para os jogadores e atrapalha o trabalho. Não houve reclamações formais da delegação brasileira, mas o problema traz uma nova preocupação ao técnico Dunga.

Segundo Lafras Kritzinger, da empresa encarregada de preparar o campo da escola para a seleção, a grama do local foi plantada há cerca de dois meses e era preciso esperar pelo menos outras duas semanas para começar a ser utilizada. Por isso, surgiram tantos buracos no primeiro dia de trabalho do Brasil.

Diante disso, o próprio Kritzinger e mais nove funcionários da empresa começaram a fazer os reparos logo depois do treino. Kritzinger, no entanto, prevê que novos buracos vão surgir hoje, quando a seleção treinar novamente no local. "Isso é normal, porque a grama é nova", explicou ele, garantindo ainda não ter ouvido reclamações da CBF.