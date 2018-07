Pernambuco tenta manter o otimismo Os pernambucanos tentaram minimizar as declarações do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, considerando que o Brasil ainda não tem seis sedes para a Copa das Confederações, no ano que vem. O "alerta'' foi interpretado como cobrança clara ao fato de a Arena Pernambuco ser a mais atrasada entre aquelas que deverão ter jogos do evento-teste para o Mundial de 2014 - o índice de conclusão é de 64%. Os responsáveis pela organização da Copa no Estado discordam.