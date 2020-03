Personalidades do esporte repercutem o novo coronavírus; confira

Com campeonatos suspensos, corridas de Fórmula 1 desmarcadas e dúvidas sobre a realização dos Jogos de Tóquio, o novo coronavírus se tornou um assunto de interesse mundial nos últimos dias. E até mesmo grandes personalidades esportivas têm se posicionado sobre a pandemia, em especial com pedidos para eventos serem interrompidos e com pedidos para os fãs se cuidarem.

Quem teve uma das declarações mais incisivas recentemente foi Wayne Rooney, treinador e jogador do Derby County. "Tínhamos a impressão de que jogadores ingleses eram tratados como cobaias", disse. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, chegou a mencionar a ideia de se fazer uma greve enquanto não houvesse paralisação das disputadas. A equipe até mesmo entrou em campo no domingo de máscaras, como sinal de protesto.

Até mesmo quem está infectado com o coronavírus tem se manifestado. O sérvio Dusan Vlahovic, da Fiorentina, publicou uma foto com máscara e luvas para tranquilizar os fãs. A mesma postura teve de acalmar os seguidores teve o atacante Jonathas, ex-Corinthians, e atualmente no Elche, da Espanha. Confira algumas dessas declarações: