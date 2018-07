Coritiba joga contra o lanterna América-MG de olho no G4

"A intenção é preparar nossos atletas com o pensamento sempre no alto, na zona de Libertadores. O Coritiba é grande, já foi campeão brasileiro. Não vamos trabalhar com pensamento de ficar entre os 10, de sair da zona de rebaixamento. Vamos pensar muito grande", comentou o técnico interino Pachequinho.

Apesar do olhar otimista, o Coritiba é o 15.º colocado, com oito pontos conquistados após oito jogos. Tem duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, a mesma pontuação do Cruzeiro, o 17.º colocado, o primeiro da zona de rebaixamento. Está a cinco pontos do G4.

Para o duelo contra o último colocado, Pachequinho não contará com o zagueiro Luccas Claro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação terá o meia Juan, que volta de suspensão.