Perto de aposentadoria, Bolt vence os 100m no Meeting de Ostrava

Cada vez mais perto da aposentadoria, o jamaicano Usain Bolt venceu com certa facilidade a prova dos 100 metros no Meeting de Ostrava, na República Checa, nesta quarta-feira. Após uma largada lenta, o velocista se recuperou e cruzou a linha de chegada na frente, marcando o tempo de 10s06.

Em sua segunda prova dos 100m na temporada, Bolt superou na reta final o cubano Yunier Perez, que anotou 10s09, seu melhor tempo da carreira. O cubano, que tenta obter a nacionalidade espanhola, largou melhor, mas não aguentou o ritmo de Bolt nos metros finais.

Foi a despedida do jamaicano na corrida que mais disputou em sua carreira. Foram nove participações em Ostrava. Desta vez, seu tempo foi pouco acima dos 10s03 registrados na seletiva jamaicana para o Mundial de Atletismo, no dia 11 de junho. Ainda muito distante do 9s58, recorde mundial, que ele registrou em 2009.

Bolt competiu em Ostrava como preparação para o Mundial, a ser disputado em Londres, no fim de agosto. Será sua despedida das pistas após oito medalhas de ouro em Olimpíadas e 13 medalhas em Mundiais ao longo de sua vitoriosa carreira.