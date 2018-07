Perto de quebrar recordes, time se orgulha do ataque

O campeão com maior número de gols é o Real Madrid, na Liga dos Campeões de 2000 e 2002, quando anotou 35 vezes. Na Copa da Uefa, antigo nome da Liga Europa, o recorde pertencia ao Borussia Monchengladbach, vice-campeão em 1973, com 35 gols. O recorde do Porto foi construído principalmente a partir das quartas, com goleadas por 5 a 2 e 5 a 1 sobre o Spartak Moscou, do meia Alex, agora no Corinthians.

No primeiro jogo da semifinal, contra o Villarreal, venceu por 5 a 1, com 4 gols do colombiano Radamel Falcão Garcia. O colombiano detém recorde individual. Superou a marca de 15 gols do alemão Jürgen Klinsmann, artilheiro da Copa da Uefa na temporada 1995/96, pelo Bayern. Antes da decisão, Falcão Garcia já tem 16. O brasileiro Hulk também está na lista de goleadores, com 23 gols.

O problema é que os gols também sobram do outro lado. Nos últimos 15 jogos, o Porto foi vazado 11 vezes.