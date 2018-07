Perto do título, apesar de Luis Fabiano

Nada está definido na Copa Sul-Americana. Em um jogo de poucas oportunidades e muita catimba em que Luis Fabiano foi expulso aos 13 minutos, São Paulo e Tigre ficaram no 0 a 0 e levam a decisão do título para o jogo de volta, no Morumbi, quarta-feira. Se houver nova igualdade, a partida vai para a prorrogação. Caso o empate persista, o troféu será decido na disputa de penalidades.

La Bombonera não ficou lotada, mas a torcida do Tigre fez um bonito espetáculo e tratou o estádio do Boca Juniors como sua casa. A festa da torcida para uma equipe sem muita tradição deu a noção da importância de uma eventual conquista de título, mas o respeito pelos brasileiros se fez presente a todo momento.

Assim que a bola rolou as expectativas criadas ao longo da semana se confirmaram. Nas poucas vezes que ia ao ataque o Tigre tentava explorar a jogada aérea, mas penava com a falta de precisão dos homens que faziam os cruzamentos. Exceto por um lance aos três minutos e outro aos 42, os mandantes limitaram-se a apertar a marcação e tentar impedir os avanços de Lucas e Jadson, os mais ativos do ataque e que tramaram as principais jogadas. Mas assim como nos outros jogos contra adversários que se fecharam na defesa o São Paulo não conseguiu cavar espaços entre as linhas de marcação.

Quando levou a melhor, faltou o pé de Luis Fabiano para empurrar a bola para as redes. E faltou por culpa do próprio atacante, que acrescentou mais uma expulsão absurda à sua carreira. Seu temperamento incontrolável prejudicou os companheiros, que perderam o homem de referência na área.

Lucas se envolveu em confusão com Orban e Luis Fabiano se meteu. Ao invés de apartar, o centroavante de passagem pela Europa e que foi titular numa Copa agiu como um juvenil e tentou chutar Donatti. Sem o artilheiro o time perdeu profundidade, e a velocidade do ataque não encontrava a força física na área.

Difícil também foi entender como a equipe voltou a mostrar nervosismo depois de tantos pedidos de Ney Franco e do discurso dos jogadores de que não entrar na catimba. O tema pautou a semana do elenco, mas tão logo as entradas mais ríspidas apareceram alguns começaram a reclamar e flertar com a expulsão.

Precisando de uma referência na área, Ney Franco sacrificou Jadson e mandou Cícero a campo, mas a alteração ajudou a desarticular o time e o domínio das ações que o time tinha até ali ruiu. O Tigre foi à frente, deixou Lucas e Osvaldo sob os cudados de Galmarini e Paparatto e tomou conta do meio de campo. A partir daí passou a sufocar o Tricolor em seu campo de defesa. Não que as chances de gol tenham sido claras, mas a tranquilidade com que o São Paulo conduzia a partida deu lugar à apreensão. Fossem os argentinos um pouco mais qualificados e a situação para o jogo de volta poderia estar comprometida.

O São Paulo agora tem a semana para tentar encontrar uma forma de superar a forte marcação do adversário e conquistar o título. Se não poderá contar com Luis Fabiano, o time terá o Morumbi lotado para empurrá-lo. Mas será preciso jogar mais do que em La Bombonera e não confundir garra com afobação.