Peru, Argentina e Chile voltarão a receber Rally Dakar

Lima, a capital peruana, será o ponto de partida do Rally Dakar de 2013, depois de ter sido a cidade que abrigou a chegada da última edição da prova. Já Santiago, no Chile, foi escolhida para desta vez contar com o encerramento da corrida. Com o anúncio, pela primeira vez a Argentina não abrigará nem a largada nem a chegada do rali. O país agora será palco de um trecho intermediário que passará por San Miguel de Tucumán.

A América do Sul passou a receber o Rally Dakar em 2009, um ano depois de a edição de 2008 da competição ser cancelada por causa de ameaças terroristas no percurso realizado no noroeste da África. Após a saída da prova do continente africano, o Brasil chegou a ser cogitado como uma das sedes da disputa, mas ainda não será desta vez que o País contará com sua presença em uma fase do tradicional evento.

"A América do Sul voltou a receber um Dakar excepcional este ano e o próximo voltaremos aos três países onde estivemos em janeiro", afirmou Etienne Lavigne ao justificar a manutenção de Peru, Argentina e Chile como sedes do evento.

Lavigne destacou que uma novo percurso foi imaginado para o rali de 2013, depois de "intermináveis descobertas", e ele aposta no sucesso da próxima edição da prova. "Os três maiores países de língua espanhola no mundo serão visitados em uma nova ordem. Peru, Argentina e Chile, explorados em uma viagem de norte ao sul, vão dar ao Dakar um diferente ângulo de ataque na Costa do Pacífico, nas dunas do Atacama e na Cordilheira dos Andes", enfatizou.