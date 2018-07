Peru reaparece após 14 anos incógnito

De volta à disputa de uma semifinal de Copa América depois de 14 anos, a seleção peruana assumiu o papel de franco-atirador no duelo com o Uruguai, hoje, às 21h45, em La Plata, por uma vaga na decisão.

"Vamos continuar do mesmo jeito. Com força, eficácia, deixando a parte estética de lado", disse o técnico Sergio Markarián. "Estamos obtendo bons resultados. Sabemos de nossos limites e das virtudes de nosso rivais."

Markarián respeita o time uruguaio, quarto colocado na Copa da África do Sul e único entre os favoritos ao título ainda na competição, após a eliminação de Argentina e Brasil. "É uma equipe como a nossa. Forte na marcação, rápida com a bola nos pés e que não perde muitas oportunidades para marcar."

Ele sabe o que pedir a seus jogadores. "Não quero um futebol bonito. Buscamos resultados e estamos conseguindo."

Do lado da Celeste Olímpica, ninguém quer saber de favoritismo. "O Peru é um grande rival. Sabe o que quer na competição e já eliminou a Colômbia, que vinha jogando um grande futebol na Copa", afirmou o goleiro Muslera.

O técnico Oscar Tabárez cobra de seus comandados a mesma vontade esperada do rival. "Para se ganhar do Peru é necessário ter força, garra e coração. Estas são nossas características e as mostramos na competição e tenho certeza de que estarão de novo em campo na semifinal."

Tabárez não poderá contar com Victorino (machucado) e Perez (suspenso). Já Markarián não sabe se poderá escalar Rodríguez e Chiroque. Na primeira fase, houve empate por 1 a 1, em San Juan, pelo Grupo C.