Peruano Cueva revela desejo de jogar novamente pelo São Paulo

O meia Cueva quer voltar a jogar no São Paulo. A revelação foi feita, nesta quarta-feira, pelo próprio peruano, que está no Pachuca, do México, durante entrevista ao canal de televisão ESPN da Argentina.

Perguntado se gostaria de atuar no Boca Juniors, da Argentina, onde Independiente e San Lorenzo já revelaram interesse em seu futebol, o atleta falou do seu desejo de retornar ao time tricolor. "Sim, eu sempre quis jogar no Boca. Sempre segui o Boca, é uma equipe que gosto demais, mas tem outra equipe que gostaria de ter uma oportunidade novamente, em um outro momento, que é o São Paulo."

"Sempre fui torcedor do Alianza (Lima), mas simpatizo com o Boca. São equipes parecidas, do povo. Gosto muito de equipes assim, como na época do São Paulo eu sentia o mesmo, e foi linda essa passagem pelo São Paulo. Me ensinou muita coisa, jogar no São Paulo é completamente diferente", disse Cueva, que atuou na equipe do Morumbi de 2016 a 2018, com 89 jogos e 20 gols marcados.

O jogador também não se esquivou ao falar da relação com o técnico Jorge Sampaoli no Santos, no ano passado. "Não sei se terminou mal porque ele nunca olhou na minha cara. Nunca conversamos cara a cara quando se devia conversar. Apesar de tudo, não posso negar que é um grande técnico. Sei que não posso pedir garantia de jogar sempre, não é assim, mas não aconteceu o que queríamos que acontecesse."

Cueva atuou no time de Vila Belmiro em 2019, emprestado pelo russo Krasnodar, mas não teve boas atuações e ainda se envolveu em alguns problemas fora de campo.