Peruano é pego no doping e perde prata conquistada na natação do Pan O Comitê Olímpico do Peru anunciou no fim da tarde desta quinta-feira que o nadador Mauricio Fiol foi pego em exame antidoping realizado após a final dos 200 metros borboleta nos Jogos Pan-Americanos, na terça. O peruano ganhou a prata na prova, depois de chegar praticamente empatado com o brasileiro Leonardo de Deus, que levou o ouro.