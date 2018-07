'Peruano pode ser a chave para o título', disse Amaral

SÃO PAULO - O zagueiro Amaral, que jogou no Corinthians de 1978 a 81, apostou e acertou que uma das soluções de Tite poderia ser o atacante peruano Guerreiro. E não é que o jogador marcou o único gol da vitória do time sobre o Al Ahly nesta quarta.

"Com toda sinceridade, eu acho que se o Corinthians se soltar como deve tem todas as chances de ganhar o título. O time é compacto, dificilmente toma gol e quando sai para o ataque é em grande estilo e velocidade. O time era uma coisa anos atrás e é outra agora.

O mais gostoso é que o Tite conseguiu fazer um grupo forte e respeitador, quem fica no banco não começa a chiar. O pessoal do banco está de boa, esperando a vez. E, para mim, tem três jogadores que podem ser decisivos, Danilo, Sheik e Guerrero. Os atacantes serão fundamentais. E confio muito no Guerrero, ele é um grande jogador, muita gente não acredita, mas para o meu time eu gostaria de ter sempre. Gosto de analisar friamente e ele se encaixaria perfeitamente no meu time. Pode ser a chave do título.

O Chelsea até é time bom, mas nada de anormal. A gente endeusa muito os europeus. Estão bem? Merecem respeito? Sim, mas dá para jogar tranquilamente contra eles. Se o Corinthians jogar o que sabe, acabou, não tenho medo."