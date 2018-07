Pesagem do UFC Londres teve três brasileiros

LONDRES - LONDRES - Na véspera do UFC Londres, os ingleses começam a entrar no clima do evento que visita o país pela 6ª vez. Os fãs de MMA fizeram fila na porta de entrada da Arena Wembley, palco da pesagem oficial nesta sexta-feira e das 12 lutas que vão ocorrer no sábado. Com cerca de 500 pessoas, o aquecimento para a grande noite contou com uma sessão de autógrafos com alguns lutadores da casa e promoveu o encontro da torcida com o inglês Michael Bisping, que foi nocauteado por Vitor Belfort no UFC São Paulo, em janeiro.

Sempre irônico e provocador, Bisping voltou a criticar o atleta carioca ao ser questionado sobre o uso de esteroides. "Se ele (Vitor Belfort) está com falta de testosterona é porque usou anabolizantes. Eu não preciso disso, o meu negócio é treinar e ir à academia todos os dias", disparou o inglês.

PESAGEM Sem grandes surpresas, todos os lutadores do UFC Londres bateram os pesos correspondentes às suas categorias. Entre os brasileiros, o cearense de Fortaleza Renée Forte foi o primeiro a subir na balança, aos gritos da torcida verde e amarela de "Pega ele Renée". Logo em seguida foi a vez de Jorge Santiago encarar Gunnar Nelson. De visual novo, Renan Barão subiu no palco montado para a pesagem com a adrenalina lá em cima. O potiguar vai encarar o norte-americano Michael McDonald neste sábado, na luta principal do UFC Londres.