Pesquisa: Argentina é a seleção menos amada

Não é apenas no Brasil que a seleção da Argentina é pouco popular. Uma pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública, publicada pela revista L"Equipe, apontou o time comandado por Diego Maradona como o "menos amado" entre todas as equipes que disputarão a Copa. Em contrapartida, o Brasil é a seleção "mais querida". Foram ouvidas 5 mil pessoas de 9 países (Inglaterra, Brasil, China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, França e Holanda).

Os argentinos tiveram 18% dos votos na pergunta "qual seleção você gosta menos?". Em segundo lugar ficou a França (16%) e depois a Itália (13%). Quando a questão foi "qual o time mais querido?", o Brasil ficou com 28% dos votos contra 13% da Espanha.

Maradona definiu ontem o time para a Copa. A surpresa foi a manutenção do lateral Ariel Garcé e a exclusão do zagueiro Coloccini. O time terá seis atacantes.