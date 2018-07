'Pesquisa Estado' elege os melhores esportistas brasileiros de 2012

Há 35 anos, centenas de jornalistas esportivos de todo o Brasil são convocados para eleger a nata do futebol brasileiro da temporada, craque e time, jogador revelação, seleção ideal e também os principais fatos do futebol e do esporte.

A pesquisa Melhores do Estado de S. Paulo começou em 1978, com a eleição dos melhores jogadores, técnico e árbitro do futebol do Campeonato Paulista. E, a partir do ano seguinte, se estendeu para outros fatos esportivos do País e do mundo e personalidade do ano. Telê Santana, o treinador mais votado com seis indicações, revelou em 1981 que só aceitou a ser técnico da seleção brasileira após ser consagrado com os votos da Pesquisa do Estado.

CONFIRA OS MELHORES DE 2012

SELEÇÃO DO ANO

Na corrida pelo título brasileiro, o Fluminense levou a melhor sobre o Atlético-MG, mas na Pesquisa Estadão o time mineiro superou os campeões nacionais e colocou quatro jogadores na seleção do ano, contra três do clube tricolor do Rio de Janeiro.

Recuperado de uma passagem frustrante pelo Flamengo, Ronaldinho Gaúcho fez um Brasileirão brilhante pelo Atlético e ganhou um lugar na seleção. Os outros três jogadores da equipe mineira são de defesa: o lateral-direito Marcos Rocha e os zagueiros Leonardo Silva e Réver.

O goleiro Diego Cavalieri, o artilheiro Fred e o lateral-esquerdo Carlinhos são os representantes do Fluminense na seleção, que tem ainda a consistência dos volantes corintianos Ralf e Paulinho e o talento explosivo de Neymar e Lucas.

1. Diego Cavalieri (Fluminense) – 84%

2. Marcos Rocha (Atlético Mineiro) – 55%

3. Rever (Atlético Mineiro) – 68%

4. Leonardo Silva (Atlético Mineiro) – 37%

5. Ralf (Corinthians) – 44%

6. Carlinhos (Fluminense) – 47%

7. Lucas (São Paulo) – 51%

8. Paulinho (Corinthians) – 90%

9. Fred (Fluminense) – 90%

10. Ronaldinho Gaúcho (Atlético Mineiro) – 75%

11. Neymar (Santos) – 85%

MELHOR TÉCNICO

Tite - 55% dos votos

Quando Tite foi contratado pelo Corinthians, no segundo semestre de 2010, muitos torcedores alvinegros torceram o nariz. Alguns meses depois, o time foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima e o que era desconfiança virou ódio mesmo. Mas a diretoria decidiu mantê-lo e não se arrependeu. O gaúcho foi campeão brasileiro no ano passado e neste ano obteve algo que muitos antes haviam tentado, mas ninguém jamais havia conseguido: conduzir o clube ao título da Libertadores da América.

A realização do sonho de todo corintiano transformou Tite em um dos mais importantes treinadores da história do clube – talvez o mais importante, ao lado de Oswaldo Brandão. E fez dele um ídolo indiscutível da Fiel.

MELHOR JOGADOR

Neymar - 68% dos votos

O único título conquistado por Neymar em 2012 foi o Campeonato Paulista. Na Libertadores ele caiu na semifinal, no Brasileiro nem chegou perto de lutar pelo título e nos Jogos Olímpicos de Londres sentiu o amargo gosto do vice-campeonato. Ainda assim, o craque do Santos foi eleito o melhor jogador do ano pela Pesquisa Estadão. Injustiça? De jeito nenhum.

Neymar não precisa ganhar títulos para encantar o público e a crítica. Em 2012, ele mostrou como é vasto o seu repertório de truques, com dribles espetaculares e gols de placa como aquele que concorre ao prêmio da Fifa de mais bonito do ano. Com ou sem taça na mão, não há como negar: Neymar está muito à frente da concorrência no Brasil.

MELHOR TIME

Corinthians - 57% dos votos

Seja qual for o resultado do Mundial de Clubes, o ano de 2o12 já está marcado como um dos melhores da história do Corinthians. O motivo é óbvio: a conquista da Libertadores da América, que finalmente libertou os alvinegros das tradicionais provocações dos rivais.

A marca registrada do time é o aguçado espírito coletivo, que faz do Corinthians uma equipe muito difícil de ser derrotada. Há jogadores de altíssimo nível, como o volante Paulinho, que se firmou na seleção brasileira, mas ninguém tenta ser o centro das atenções. Foi assim que o time ganhou a Libertadores, e só não lutou pelo bicampeonato brasileiro porque a conquista da América o fez perder a concentração no torneio nacional.

REVELAÇÃO

Bernard - 77% dos votos

Bernard foi uma unanimidade. Os dribles, a criatividade, o dinamismo pelos lados do campo e os 11 gols que anotou no Brasileiro – aquele feito por cobertura na goleada sobre o Sport por 4 a 1, na Ilha do Retiro, está entre os mais bonitos do torneio – fizeram com que tivesse um primeiro turno brilhante. Mesmo com Ronaldinho Gaúcho ao seu lado, foi protagonista na conquista do título simbólico do primeiro turno, com 75% de aproveitamento, o melhor índice da história dos pontos corridos.

No segundo turno, caiu junto com a equipe, mas mesmo assim conseguiu ajudar o Atlético a ser vice-campeão. Os clubes europeus já estão de olho nele e a revelação deve ser negociada logo após a Libertadores de 2013.

MELHOR ÁRBITRO

Leandro Pedro Vuaden - 19% dos votos

Leandro Pedro Vuaden se reinventou em 2012. Depois de chamar a atenção nas temporadas anteriores pelo estilo de deixar o jogo seguir e marcar apenas as faltas absolutamente necessárias, o gaúcho passou a soprar o apito com mais frequência. No segundo jogo das semifinais da Libertadores da América entre Santos e Corinthians, por exemplo, apitou 50 faltas, mais de uma a cada dois minutos. Apesar de ter mudado o estilo – sua média agora é de 38 faltas por jogo –, permanece seguro e eficaz.

Com 19 jogos, tornou-se o segundo árbitro que mais apitou no Brasileiro. Foi chamado para apitar o maior clássico das Eliminatórias sul-americanas (Argentina x Uruguai), conquistando prestígio internacional.

DESTAQUE MASCULINO

Arthur Zanetti - 57 % dos votos

Esperava-se muito de Diego Hypólito nos Jogos Olímpicos de Londres, mas quem brilhou foi um outro integrante da equipe brasileira de ginástica. O discreto Arthur Zanetti surpreendeu o mundo ao conquistar a medalha de ouro nas argolas – e entrou para a história como o dono do primeiro título olímpico do Brasil na modalidade.

Nascido em São Caetano do Sul, o ginasta de 22 anos deixou a condição de atleta pouco conhecido do público brasileiro para se tornar uma estrela do esporte nacional. E agora ele terá quatro anos para se preparar para um desafio gigantesco: defender seu título olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em que a pressão sobre seus ombros certamente será muito grande.

DESTAQUE FEMININO

Sarah Menezes - 57% dos votos

Se Arthur Zanetti fez história ao se tornar o primeiro ginasta brasileiro a ganhar a medalha de ouro em uma Olimpíada, Sarah Menezes não ficou atrás. Em Londres, a piauiense foi a responsável pelo primeiro título olímpico do judô feminino brasileiro.

Os Jogos de Londres foram a segunda aventura olímpica de Sarah, que tem no currículo o bicampeonato mundial na categoria juvenil. Em 2008, com apenas 18 anos, ela sentiu a falta de experiência e foi eliminada logo em sua primeira luta nos Jogos de Pequim. Quatro anos depois, no entanto, a história foi bem diferente. A judoca mostrou que já tinha bagagem suficiente para voar alto e, sem medo de nenhuma adversária, conquistou a medalha de ouro.

SELEÇÃO DOS INTERNAUTAS

Diego Cavalieri (Fluminense) – 74%

Marcos Rocha (Atlético Mineiro) – 55%

Rever (Atlético Mineiro) – 41%

Leonardo Silva (Atlético Mineiro) – 30%

Arouca (Santos) – 27%

Carlinhos (Fluminense) – 38%

Lucas (São Paulo) – 42%

Paulinho (Corinthians) – 47%

Fred (Fluminense) – 55%

Ronaldinho Gaúcho (A. Mineiro) – 43%

Neymar (Santos) – 46%

Técnico. Abel Braga – 53%

Melhor jogador. Neymar – 45%

Revelação. Bernard – 68%

Melhor time. Fluminense – 49%

Melhor árbitro. Paulo C. Oliveira – 44%

Destaque masc. Anderson Silva – 43%

Destaque fem. Sarah Menezes – 49%