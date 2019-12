Pesquisa Estado: Os melhores de 2019

A tradicional pesquisa Melhores do jornal O Estado de S. Paulo, que começou em 1978, chega em sua edição 42 neste ano. Nesta temporada, os destaques foram para o Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, e para nomes do cenário internacional como Lewis Hamilton, da Fórmula 1, e Simone Biles, da ginástica dos EUA. Confira os vencedores em cada categoria. Lembrando que a pesquisa é resultado de votação de jornalistas do Brasil.

SELEÇÃO DO ANO

O júri apontou uma seleção com predomínio quase total de jogadores do Flamengo. Apenas o goleiro Weverton e o meio-campistas Sánchez se “intrometeram” no esquadrão rubro-negro.

SELEÇÃO BRASILEIRA IDEAL

A votação mostrou resultado bem parecido ao time escalado regularmente por Tite. A principal diferença está no ataque. A posição contou com Bruno Henrique, na frente da preferência. Richarlison e Firmino ficaram fora da formação titular.

TÉCNICO QUE ATUA NO BRASIL

Jorge Jesus conseguiu acertar o Flamengo durante a temporada. Ele aproveitou a pausa da Copa América para dar entrosamento ao time e foi fundamental para as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. TÉCNICO ESTRANGEIRO

Jürgen Klopp completou quatro anos de Liverpool em 2019 e recentemente anunciou renovação até 2024. Eleito melhor técnico da temporada pela Fifa, ele levou o Liverpool ao título da Liga dos Campeões e ao vice do Inglês.

TIME BRASILEIRO

O Flamengo foi escolhido de maneira unânime como o time da temporada. Todos os jornalistas que responderam a enquete votaram no Rubro-Negro, que demonstrou que é possível conciliar espetáculo e resultado.

TIME ESTRANGEIRO

O Liverpool termina o ano com o troféu da Liga dos Campeões. No vice do Inglês, o time somou 90 pontos e teve só uma derrota em 38 jogos. Sadio Mané e Salah dividiram a artilharia com Aubameyang, do Arsenal, com 22 gols.

JOGADOR BRASILEIRO

Fundamental nas conquistas do Flamengo, o atacante Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Brasileirão. O jogador foi contratado no início da temporada e cresceu após a chegada do técnico Jorge Jesus.

JOGADOR ESTRANGEIRO

Lionel Messi ficou sem a Liga dos Campeões, mas teve excelente temporada individual. Foi eleito pela sexta vez o melhor do mundo pela Fifa. Foram 54 gols em 56 jogos na e 19 assistências por Barcelona e Argentina.

REVELAÇÃO

O atacante Michael, do Goiás, está na mira dos principais clubes do futebol brasileiro graças ao futebol apresentado no ano. Jogador que atua nas beiradas do campo, é habilidoso e marcou nove gols na competição nacional.

DESTAQUE MASCULINO

Hexacampeão mundial, Lewis Hamilton é o piloto a ser batido na Fórmula 1. Ele faturou cinco dos últimos seis títulos na competição e está a apenas um de igualar o recorde estabelecido pelo alemão Michael Schumacher.

DESTAQUE FEMININO

Simone Biles tornou-se em 2019 a ginasta mais vitoriosa da história. A norte-americana de 22 anos conquistou cinco ouros no Mundial de Stuttgart e chegou a 25 pódios, quebrando o recorde de medalhas nesse tipo de torneio.

SELEÇÃO DO INTERNAUTA

A votação aberta ao público no site do Estado durante a última semana teve resultado amplamente flamenguista. O campeão brasileiro de 2019 teve sete representantes eleitos como destaques entre os melhores do futebol nacional.

QUEM VOTOU: