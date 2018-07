Pessanha perde e vaga olímpica é de Tiago Hugo Pessanha tinha de ser campeão ontem do Grand Prix de Dusseldorf, na Alemanha. Mas o judoca carioca foi derrotado na segunda rodada e ficará atrás do paulista Tiago Camilo na lista final do ranking da Federação Internacional na categoria dos médios (até 90 quilos), que será apresentada em 30 de abril. Pessanha aparece nove pontos à frente de Tiago, mas terá de descartar 90 conquistados no Pan de Guadalajara do ano passado. Participarão dos Jogos Olímpicos de Londres os 22 melhores judocas no masculino e as 14 mais bem colocadas no feminino. Maria Portela ficou com a prata nos 70 quilos.