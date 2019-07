Peter Sagan vence 5ª etapa da Volta da França no sprint final

A quinta etapa da Volta da França, competição mais tradicional do ciclismo de estrada no mundo, teve nesta quarta-feira a vitória de um supercampeão da modalidade. O eslovaco Peter Sagan, da equipe Bora, levou a melhor no "sprint final" de 200 metros contra outros quatro concorrentes e venceu o trecho de 175,5 quilômetros entre as cidades de Saint-Dié-des-Vosges e Colmar.

Com mais de uma bicicleta de diferença, Peter Sagan ficou na frente do belga Wout VanAert, da Team Jumbo-Visma, em segundo lugar, com o italiano Matteo Trentin, da Mitchelton, em terceiro. Os dois chegaram juntos e o "photochart" indicou triunfo do ciclista da Bélgica por menos de 10 centímetros. Todos os três e também o pelotão chegaram juntos com o tempo de 4h02min33s.

"Foi um bom dia e estou feliz pela vitória, pois todos me perguntam se eu vou ganhar ou não e se eu não fico em primeiro me perguntam, o que aconteceu? Mas tenho grandes rivais pela frente, certo?", disse o velocista, que mantém a camisa verde (líder por pontos) da Volta da França. Na carreira, essa foi a 12.ª vez que venceu uma etapa da competição - já foi o campeão por pontos da prova em cinco oportunidades.

Na classificação geral, a mais importante, nenhuma alteração aconteceu após a quinta etapa, já que todos os líderes chegaram em bloco e com o tempo do líder. Assim, o francês Julian Alaphilippe, da Quick Steps, lidera e é o dono da camisa amarela com 18h44min12s, com 14 segundos de frente para Wout Van Aert e 25 segundos de vantagem para o holandês Steven Kruijswijk e do britânico George Bennett, ambos da Jumbo.

A sexta etapa da Volta da França será nesta quinta-feira entre as cidades de Mulhouse e La Planche des Belles Filles. Serão 160 km de montanha com chegada de subida em montanha categoria 1.