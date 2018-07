Peterhansel chega a 10 títulos do Dakar e comemora Seja na África ou na América do Sul, entre os carros ou entre as motos, Stéphane Peterhansel continua soberano no Rally Dakar. Neste domingo, o francês confirmou o título da edição de 2012 entre os carros, ao lado do copiloto Jean-Paul Cotteret, e chegou à sua 10.ª conquista no principal e mais difícil rali do mundo. Assim, ele ampliou sua vantagem como maior campeão do Rally Dakar. Foram seis títulos nas motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998) e mais quatro nos carros (2004, 2005 e 2007, além de 2012).