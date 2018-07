Peterhansel vence nos Andes e volta abrir vantagem no Rali Dacar

SALTA, ARGENTINA - Dez vezes campeão do Rali Dacar, sendo seis nas motos e quatro entre os carros, o francês Stephane Peterhansel sabe a hora certa de acelerar. Depois de quatro etapas sem vencer, ele viu que tinha a liderança ameaçada e, nesta sexta, voltou ser o mais rápido do dia para abrir nova folga no primeiro lugar geral entre os automóveis.

A etapa, marcada pela morte do motociclista francês Thomas Bourgin, teve 754 quilômetros, dos quais 220 cronometrados, entre Calama, no Chile, e Salta, na Argentina, em meio à Cordilheira dos Andes, a mais de 3,5 mil metros de altura.

Peterhansel fez o melhor tempo, com 1h47min27s, seguido do também francês Guerlain Chicherit. Principal perseguidor do líder, o catariano Al-Attiya foi o sexto mais rápido do dia e agora aparece com uma defasagem de 3min14s em relação ao francês, na segunda posição. O sul-africano Giniel de Villier, o terceiro, já tem mais de 44 minutos de atraso.

Nas motos, a sétima etapa teve vitória do estreante Kurt Caselli, dos Estados Unidos. Mas quem comemorou foi o francês Olivier Pain, que chegou em terceiro e viu o atual campeão, seu compatriota Cyril Despres, ter problemas na caixa de câmbio de sua moto e ser apenas o 34.º, quase 12 minutos atrás.

Com isso, Pain segue liderando a classificação geral, 6min06 à frente do chileno Francisco López, o segundo colocado. Despres caiu pra o quinto lugar, com atraso de 14 minutos. Entre eles também estão o francês Casteu e o português Faria.

Melhor brasileiro no Dacar, Guilherme Spinelli foi o 15.º entre os carros e ganhou uma posição no dia, subindo para o 14.º lugar. Jean Azevedo foi o 23.º mais rápido sobre duas rodas e agora está em 27.º na classificação geral.