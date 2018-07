Petróleo e gás tornaram país um dos mais ricos do planeta Em pouco mais de meio século, o gás e petróleo transformaram o que era um pacato vilarejo de pescadores em um dos países com a maior renda per capta do mundo. Com 15% das reservas conhecidas de gás natural no planeta, o Catar é aproximadamente do tamanho do Distrito Federal e tem uma população de 1,8 milhão de habitantes. Mas vem usando seus recursos para ampliar sua influência na região e transformando o país em uma referência política, econômica, cultural e, agora, esportiva.