Petrov deve correr na Caterham Desde que Eric Boullier, diretor da Lotus, ex-Renault, disse ao russo Vitaly Petrov que não renovaria seu contrato, em dezembro, o piloto e sua empresária, Oksana Kosachenco, começaram uma busca incessante para se manter na Fórmula 1, com o apoio de Bernie Ecclestone. Petrov conta, ainda, com investimento direto do governo russo, ordenado por ninguém menos do que Vladimir Putin, o primeiro-ministro.