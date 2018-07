Peyton Manning quebra recorde de passes para touchdowns da NFL

O duelo entre Denver Broncos e San Francisco 49ers, na noite deste domingo, se tornou histórico para a NFL. A 3 minutos e 9 segundos do fim do segundo período, quando o placar indicava 14 a 3 para a equipe de Denver, o quarterback Peyton Manning achou Demaryus Thomas na ala direita e alcançou a marca de 509 passes para touchdowns na carreira, novo recorde da liga, superando Brett Favre. Os Broncos venceram a partida por 42 a 17.

Manning iniciou jogo a três passes do recorde. Porém, já no primeiro quarto, lançou para os touchdowns de Emmanuel Sanders e Wes Welker para igualar a marca de Favre (508) e abrir uma vantagem de 14 a 0. No segundo período, após o passe histórico número 509, companheiros e até mesmo adversários cumprimentaram o recordista. A bola oval do lance foi imediatamente levada ao Hall da Fama da NFL. Reconhecendo a marca histórica, Brett Favre parabenizou Manning pelas redes sociais. "Bem merecido, Peyton. Parabéns por quebrar o meu recorde", afirmou o ex-jogador no Twitter.

"É uma honra", afirmou o novo recordista, após a disputa. "Eu aprecio muito vários quarterbacks que já jogaram este jogo. Sinto-me honrado apenas por jogar na posição. Foi um trabalho duro e muitas pessoas me ajudaram a chegar até aqui", completou. Como se não bastasse, no terceiro quarto, Manning lançou novamente para Thomas e chegou ao quarto passe para touchdown na partida e o de número 510 na carreira. Ele encerrou o jogo com 22 passes completos em 26 tentativas, sendo 318 jardas percorridas e resultando em quatro touchdowns. Um jogo inesquecível para Peyton Manning e para os fãs futebol americano.