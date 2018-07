Pezão e Hunt empatam em combate sangrento no UFC da Austrália

SÃO PAULO - O paraibano Antônio Silva, o “Pezão”, e o neozelandês Mark Hunt empataram na luta principal do UFC Fight Night 33, disputado na cidade australiana de Brisbane nesta sexta-feira. Depois de muitas reviravoltas, o embate de cinco assaltos foi para a decisão dos juízes, sendo que dois deles pontuaram 47x47, enquanto um viu a derrota do brasileiro por 48x47, resultando num empate majoritário. No combate anterior, o curitibano Maurício Rua, o “Shogun”, derrotou o também neozelandês James Te-Huna com um nocaute no começo do primeiro round.

Pela “Luta da Noite”, “Pezão” e Hunt ganharam US$ 50 mil e também receberão o bônus previsto em contrato como se tivessem vencido, garantiu Dana White, o presidente do Ultimate. “Shogun” também foi premiado com US$ 50 mil, por ter conseguido o “Nocaute da Noite”. O combate principal do evento foi uma verdadeira guerra pela divisão dos pesados. “Pezão” começou bem no duelo técnico, usando sua maior envergadura para manter o adversário longe, chutando muito e conseguindo um knockdown em troca de socos.

Hunt melhorou no assalto seguinte, encurtando principalmente com o cruzado com a mão esquerda, mas sentiu um chute na panturrilha e foi mancando para o intervalo. Ao voltar, o neozelandês confirmou a virada na luta em pé e aplicou no rival um knockdown, ficando o resto do round batendo no brasileiro caído. Silva voltou para o confronto decidido em derrubar o oponente, mas foi o contrário que aconteceu. Ele se levantou, machucou Hunt com uma cotovelada, montou e quase encerrou o embate batendo por cima. No último assalto, o paraibano aguentou grande castigo na troca de golpes, devolveu alguns, não conseguiu derrubar e viu o combate ir para a decisão dos juízes, que em sua maioria decidiram pelo empate. Ambos os atletas somaram 184 ataques significativos, recorde numa luta de pesos pesados no UFC.

SHOGUN

No confronto anterior, “Shogun”, ex-campeão dos meio-pesados do Ultimate, entrou pressionado pelas palavras de Dana White, que havia dito que, em caso de nova derrota – que seria a quinta nas últimas sete lutas –, o atleta de 32 anos deveria se aposentar ou passar a atuar entre os médios. Porém, o curitibano precisou de apenas 63 segundos para liquidar a fatura.

Depois de ter conectado alguns golpes e defendido uma entrada de queda do rival, ele acertou um cruzado de esquerda quando Te-Huna tentava se aproximar e deu mais um soco no adversário caído antes que o árbitro interrompesse o duelo. Em três lutas truncadas, os outros brasileiros do evento tiveram destinos diferentes. No segundo duelo da noite, Bruno Santos, o “Carioca”, falhou em controlar o oponente no chão e perdeu na pontuação de todos os três jurados para o polonês Krzysztof Jotko.

Dois confrontos mais tarde, o cearense Caio Magalhães, o “Monstro”, aproveitou-se do cansaço do canadense Nick Ring para levar a melhor nas trocas de golpes em pé e ficar por cima nos momentos decisivos, triunfando na decisão unânime dos juízes. Já na abertura do card principal, a potiguar Bethe Correia, a “Pitbull”, ficou em mais situações de vantagem no combate no solo e teve o braço levantado em uma decisão dividida dos juízes contra a norte-americana Julie Kedzie.

Card principal:

Pela divisão dos pesados: Mark Hunt empatou com Antônio “Pezão” Silva por decisão majoritária dos juízes (48x47, 47x47 e 47x47).

Pela divisão dos meio-pesados: Maurício “Shogun” Rua nocauteou James Te-Huna no primeiro round.

Pela divisão dos meio-pesados: Ryan Bader venceu Anthony Perosh por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26).

Pela divisão dos pesados: Soa Palelei nocauteou Pat Barry no primeiro round.

Pela divisão dos médios: Clint Hester venceu Dylan Andrews por interrupção médica após dois rounds.

Pela divisão feminina dos galos: Bethe “Pitbull” Correia venceu Julie Kedzie por decisão dividida (29x28, 28x29 e 29x28).

Card preliminar:

Pela divisão dos galos: Takeya Mizugaki venceu Nam Phan por decisão unânime (29x28, 29x28 e 30x28).

Pela divisão dos médios: Caio “Monstro” Magalhães venceu Nick Ring por decisão unânime (29x28, 29x28 e 29x28).

Pela divisão dos moscas: Justin Scoggins venceu Richie Vaculik por nocaute técnico no primeiro round.

Pela divisão dos médios: Krzysztof Jotko venceu Bruno “Carioca” Santos por decisão unânime (29x28, 29x28 e 30x27).

Pela divisão dos meio-médios: Alex Garcia nocauteou Ben Wall no primeiro round.