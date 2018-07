Phelps admite pela 1ª vez que quer nadar Olimpíada no Rio O Rio de Janeiro verá, sim, o maior medalhista olímpico da história. Nesta quarta-feira, pela primeira vez desde que decidiu abandonar a aposentadoria, o norte-americano Michael Phelps falou com todas as letras: quer disputar os Jogos Olímpicos do ano que vem. A obtenção de índices, entretanto, é uma mera formalidade para o maior nadador de todos os tempos.