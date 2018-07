Phelps avança em quinto para final dos 200 m no Mundial de Xangai

O melhor tempo das semifinais veio da outra série e foi do francês Yannick Agnel, de apenas 19 anos, com 1min45s62. O brasileiro Nicholas Oliveira, que terminou em sétimo lugar na bateria de Phelps, ficou apenas na 13.ª posição nas semifinais, com o tempo de 1min48s18, e está fora da disputa de medalhas, que acontecerá na terça-feira.

Em uma final emocionante, a chinesa Shiwen Ye venceu a disputa feminina dos 200 metros medley, com o tempo de 2min08s90. Ela superou a australiana Alicia Coutts, que ficou com a medalha de prata, por apenas 1 décimo de segundo. A norte-americana Ariana Kukors completou o pódio.

O norueguês Alexander Dale Oen faturou a medalha de ouro da prova dos 100 metros peito com o tempo de 58s71. O italiano Fabio Scozzoli terminou na segunda colocação e o sul-africano Cameron Van Der Burgh ficou em terceiro lugar.

Quadro de medalhas. Com a vitória de Cesar Cielo nesta segunda-feira na disputa dos 50 metros borboleta, o Brasil subiu para a quarta colocação no quadro de medalhas, com dois ouros - o outro foi conquistado por Ana Marcela Cunha na disputa da prova dos 25 quilômetros da maratona aquática, realizada no sábado.

A China continua na liderança, com 11 medalhas de ouro, 11 de prata e dois bronzes. A Rússia está em segundo lugar, com sete ouros, três pratas e três bronzes, seguida pelos Estados Unidos, com dois ouros, duas pratas e três bronzes.