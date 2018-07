Phelps confirma presença no Paris Open de Natação

O norte-americano Michael Phelps será a principal atração do Paris Open de Natação, que será realizado no próximo mês, entre os dias 25 e 27. Os organizadores da competição confirmaram nesta quinta-feira a participação do maior nadador do mundo.

Além do detentor de 14 medalhas de ouro olímpicas, o evento também contará com a presença do brasileiro César Cielo, campeão e recordista mundial das provas dos 50 e 100 livres, e do francês Alain Bernard, atual campeão olímpico dos 100 metros.

Será a primeira vez que Phelps competirá na França desde janeiro de 2001, quando o principal fenômeno da natação mundial disputou a Copa do Mundo de piscina curta no país.

A competição disputada em Paris servirá de preparação para o Pan-Pacífico, principal evento de natação da temporada, que será realizado entre 18 e 22 de agosto, nos Estados Unidos.