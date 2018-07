Phelps confirma transferência para o Arizona para acompanhar técnico

"Estou muito feliz por Bob, esta é uma grande oportunidade para ele. E sei que ele será bem-sucedido ao construir um grande programa esportivo no Arizona", disse Phelps, que vai seguir Bowman, com quem treina desde a infância.

"Ele esteve comigo durante toda a minha carreira e sempre será meu técnico. Vou continuar treinando sob o seu comando no Arizona e estarei ansioso para seguir a programação que definimos até 2016", confirmou o nadador, maior medalhista olímpico da história.

Phelps voltou a competir neste mês em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O americano voltou da sua aposentadoria, anunciada ao fim da Olimpíada de Londres, com bons resultados no Pro Swim (antigo GP) de Mesa, justamente no estado do Arizona, onde passará a viver e treinar nas próximas semanas.