Phelps deixa bi escapar em dia de ouro dividido

XANGAI

Não foi desta vez que Michael Phelps conseguiu o bicampeonato nos 200 metros livre de um Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos. Em Melbourne, em 2007, sagrou-se campeão, mas em Roma, há dois anos, acabou derrotado pelo alemão Paul Biedermann. Agora, o algoz foi outro, ainda que um velho conhecido de outras provas: seu compatriota Ryan Lochte.

O dia também teve uma situação inusitada: dois atletas de um mesmo país dividindo a medalha de ouro nos 100 metros costas: os franceses Camille Lacourt e Jeremy Stravius.

O confronto dos 200 metros livre era esperado. Biedermann foi o responsável pela primeira grande derrota de Phelps na piscina depois da conquista das oito medalhas de ouro nos Jogos de Pequim e esperava-se uma revanche. Mas Lochte deixou os dois para trás: 1min44s44.

Phelps disse que, se estivesse em outra raia da piscina, talvez pudesse evitar a derrota, já que poderia monitorar melhor Lochte. "Mas não posso me queixar. Sei que não ganhei. Ao mesmo tempo, depois do que fizemos nos últimos 16 meses, estou um segundo mais rápido do que no ano passado e a meio segundo do meu melhor tempo", ponderou o medalhista olímpico.

Segundo ele, é um indício que, apesar da prata, a preparação para os Jogos de Londres está no caminho certo. Biedermann ficou com o bronze.

Lochte contou que evoluiu desde Pequim, quando era o maior adversário de Phelps. "Sou um nadador completamente diferente do que era em 2008. Estou definitivamente mais forte e mais esperto." O que não mudou foi o sorriso cravejado de brilhantes.

Dobradinha francesa. No Campeonato Europeu, no ano passado, Lacourt e Stravius protagonizaram uma dobradinha francesa no pódio, com ouro para o primeiro e prata para o segundo, comemorada ao som da Marselhesa. "Antes de desembarcarmos, dissemos um para o outro que tínhamos de compartilhar esta Marselhesa também em Xangai. Bom, cumprimos nossa promessa. Não imaginávamos que seria assim, mas foi uma grande alegria", disse Lacourt.

Stravius afirmou que comemorou a vitória e depois achou ter cometido um erro. "Me dei conta que havia um número 1 na minha linha e vi que Camille também, que havia dois números 1 no placar. Aí pensei: "Não pode ser, não sou campeão do mundo". Mas sim, havia feito o mesmo tempo que ele (52s56)."

Os outros ouros do dia foram da chinesa Zhao Jing nos 100 m costas, da americana Rebeca Soni nos 100 m peito e da dinamarquesa Lotte Friis nos 1.500 m.

Hoje, às 22 horas de Brasília, começam as eliminatórias dos 100 m livre e 200 m peito feminino mais os 200 m costas e peito masculino, além do revezamento 4 x 200 livre feminino.

Amanhã, às 7 horas, ocorrem as finais dos 100 m livre e dos 200 m medley masculino, além dos 200 m borboleta, dos 50 m costas e do revezamento 4 x 200 livre feminino.