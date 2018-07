Phelps é sexto nos 100 metros costas e Ledecky bate recorde nos EUA

Katie Ledecky roubou a cena na noite de sábado, 9, no penúltimo dia do Campeonato Nacional de Natação dos Estados Unidos, em Irvine ao estabelecer um novo recorde mundial na disputa dos 400 metros livre com a sua vitória na prova. Já Michael Phelps decepcionou e ficou apenas na sexta colocação nos 100 metros costas.

Após se aproximar do recorde mundial nas eliminatórias ao completar os 400 metros livre em 3min59s89, Ledecky quebrou a marca ao vencer a final do Nacional, que também serve como seletiva dos Estados Unidos para o Pan-Pacífico e o Mundial de Esportes Aquáticos, com o tempo de 3min58s86.

O recorde anterior vigorava desde 26 de julho de 2009 e era da italiana Federica Pellegrini, com 3min59s15, registrado no Mundial de Esportes Aquáticos. Agora, Ledecky possui três recordes mundiais, pois também é a detentora da melhor marca dos 800 e dos 1.500 metros.

Já Phelps decepcionou nos 100 metros costas ao ficar apenas na sexta colocação, com o tempo de 53s95, pior do que o registrado por ele nas eliminatórias, com 53s76. A disputa foi vencida por Matt Greevers, com 52s75. Missy Franklin ganhou a versão feminina da prova em 59s38.

Assim, Phelps só garantiu vaga na equipe norte-americana do Pan-Pacífico e do Mundial com o segundo lugar dos 100 metros borboleta. Neste domingo, no último dia de competições em Irvine, ele vai participar da prova dos 200 metros medley.