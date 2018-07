Phelps fatura prata nos 100m costas no GP de Charlotte

Phelps marcou o tempo de 53s92 (o quarto melhor tempo do ano na distância e só ficou atrás do Nichola Thoman, que surpreendeu ao ficar com o ouro. O favorito era Aaron Peirsol, recordista mundial da prova.

Ele, porém, decepcionou e marcou apenas o quinto tempo, de 54s68, longe do 51s94, recorde registrado ainda com os supermaiôs. A medalha de bronze ficou dividida entre Matt Grevers e David Plummer, ambos com o tempo de 54s50.

Em preparação para o Pan-Pacífico de Irvine, em agosto, competição que também terá o brasileiro César Cielo, Phelps terminará sua participação em Charlotte no domingo, na prova dos 200 metros medley.