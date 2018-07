Phelps fica apenas em 7º nos 100m livre no Nacional O astro Michael Phelps começou a sua participação no Campeonato Nacional de Natação, realizado em Irvine, nos Estados Unidos, com apenas uma sétima colocação na prova dos 100 metros livre. A disputa foi vencida por Nathan Adrian, que marcou o tempo de 48s31 e liderou toda a série.