Phelps ganha duas de ouro na abertura da temporada

Maior campeão olímpico da história - são 14 medalhas de ouro, além de duas de bronze -, Phelps já tinha disputado uma competição em piscina curta (25 metros) nesta temporada, em março, também nos Estados Unidos. Agora, porém, ele começa a preparação para o Pan-Pacífico, que será em agosto, no Japão.

Nesta sexta-feira, Phelps ganhou os 200 metros livre com o tempo de 1min47s73. Logo depois, caiu na piscina novamente para vencer os 100 metros borboleta, com a marca de 52s41. Ele ainda deve disputar mais três provas no GP de Charlotte, que vai até domingo: 100 metros costas, 200 metros medley e 50 metros livre.