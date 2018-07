Phelps inicia GP nos EUA com prata nos 100m livre Astro norte-americano das piscinas e possível vencedor de muitas medalhas nos Jogos Olímpicos de Londres, Michael Phelps iniciou a disputa do GP de Indianápolis de natação, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, com a prata na prova dos 100 metros livre. Com o tempo de 48s74, Phelps ficou atrás de Nathan Adrian, que cravou 48s62 para conquistar o ouro. O bronze ficou com Darian Towsend, com 49s14.