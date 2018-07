Phelps leva apenas o bronze nos 200m medley nos EUA

O maior medalhista olímpico de todos os tempos cravou o tempo de 1min59s76 e acabou sendo superado pelos seus compatriotas Conor Dwyer, ouro com a marca de 1min59s49, e Chase Kalisz, prata com 1min59s53. Ele liderou a prova nos nados borboleta, costas e peito, mas foi ultrapassado nos últimos 50 metros, no estilo livre.

Para Phelps, o bronze nos 200 metros medley fez o astro fechar a competição em Santa Clara com quatro medalhas, pois anteriormente ele faturou um ouro nos 100m borboleta e duas pratas, uma nos 100m livre e outra nos 200m livre. A última destas provas ele nadou na noite de sábado, quando acabou derrotado pelo francês Agnel Yannick, ouro ao cravar 1min46s99. Já o norte-americano foi prata com 1min48s20, que foi o seu melhor tempo nos 200m livre desde quando voltou às piscinas, em abril deste ano.

Em outra prova disputada na noite deste domingo, o brasileiro Felipe Lima conquistou o bronze nos 100m peito com o tempo de 1min01s78 . Ele chegou a liderar a primeira metade da prova e virou os últimos 50 metros na frente, mas depois acabou superado pelo norte-americano Kevin Cordes, ouro com 1min0091s, e pelo búlgaro Mike Alexandrov, prata com 1min01s65.