Phelps se diz ansioso para a volta às piscinas nesta 5ª

MESA, ESTADOS UNIDOS - Quase dois anos após o anúncio de sua aposentadoria, Michael Phelps está ansioso para fazer seu retorno às piscinas. O norte-americano enfim voltará a competir nesta quinta-feira, no Grand Prix de Mesa, uma das etapas do circuito nacional de natação dos Estados Unidos.

Phelps abandonou as piscinas ao fim dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Mas passou a cogitar o retorno no passado. E passou os últimos meses se preparando para a volta, visando possivelmente a Olimpíada do Rio, em 2016. "Eu não sei o que me fez fazer isso, mas estou me divertindo", disse o americano, nesta quarta.

O supercampeão olímpico reiterou que está voltando a competir por vontade própria. "Estou fazendo isso porque eu quero. Ninguém está me forçando nada", disse, admitindo também que sentia falta da rotina de treinos e competições.

Phelps, contudo, avisou que evita criar expectativas sobre si mesmo. "Se eu não fizer tanto sucesso como vocês acham que eu deveria [jornalistas], e se ''manchar'' minha carreira, essa é a opinião de vocês. Eu estou fazendo isso porque eu quero voltar, porque eu gosto de estar na piscina e gosto de estar competindo", declarou.

O nadador, que completará 29 anos em junho, também quer evitar previsões sobre o futuro a médio prazo. "Eu estou ansioso para o que puder surgir neste caminho que estou pegando. Acho que a jornada começará amanhã", disse o dono de 22 medalhas olímpicas, que diz não pensar ainda nos Jogos do Rio, daqui a dois anos.

Em seu retorno, Phelps havia se inscrito para disputar três provas nesta quarta. Mas desistiu de duas. A princípio, ele só nadará os 100 metros borboleta, prova na qual foi tricampeão olímpico. Ele descartou os 100 metros livre, mas avisou que poderá nadar os 50 metros, dependendo do seu desempenho no borboleta.